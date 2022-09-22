В Україні зростає попит на електромобілі та гібриди, – "Укравтопром"
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В Україні зростає попит на автівки з гібридними та електродвигунами.
Про це свідчать дані асоціації "Укравтопром".
Загалом за вісім місяців 2022 року в Україні було реалізовано 24,4 тис. нових легкових автомобілів.
Більшість з низ (57%) обладнані бензиновими двигунами. Однак у порівнянні з аналогічним періодом минулого року частина бензинових авто в структурі ринку зменшилась на 5%
Також зменшились частки дизельних авто (-1%), зараз у продажах вони займають 24%, та машин з ГБО, які охопили лише 1% ринку (-1%).
Водночас збільшився відсоток гібридних авто з 10% до 14%, а електромобілів – з 1% до 4%.
Як пвідомлялося, попит на електромобілі в Україні зріс з початку року на 42%.