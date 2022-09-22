Макогон планує оскаржити своє звільнення з посади очільника Оператора ГТС

Сергій Макогон готує позов, щоб оскаржити своє звільнення з посади голови "Оператора ГТС України".

Про це він повідомив у Facebook.

"Я категорично не згоден з причинами звільнення. Вважаю їх маніпулятивними, формальними та необґрунтованими... Тому готуюся до позову проти мого звільнення", – зазначив Макогон.

За його словами, офіційними причинами звільнення стали невиконання рішень наглядової ради "Магістральні газопроводи України" щодо запровадження нової облікової політики та перевипуску фінансової звітності за 2020 рік на її основі.



У той же час ОГТСУ знайшов значні невідповідності нової облікової політики міжнародним стандартам фінансової звітності та надав аргументовану відповідь МГУ про неможливість її впровадження, оскільки закон вимагає вести звітність відповідно до МСФО.



Крім того, незалежний аудитор зазначив, що перевипуск звітності за 2020 рік на базі нової облікової політики призведе до відкликання попереднього висновку та, швидше за все, до надання негативного висновку, що означає, що звітність не є об'єктивною і не відповідає МСФО. "А це означає для компанії, як мінімум, неможливість залучати зовнішнє фінансування", – додав Макогон.

Як повідомлялося, наглядова рада АТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ), якому належить "Оператор ГТС", своїм рішенням від 16 вересня припинила повноваження генерального директора Оператора ГТС Сергія Макогона.

Пізніше стало відомо, що новим керівником ТОВ "Оператор ГТС України" став громадянин Польщі Павло Станчак.

Нагадаємо, під час створення "Магістральних газопроводів України" передбачалося, що ця компанія стане оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" створив ТОВ "Оператор ГТС України", якому і було передано функції з управління ГТС.

Згодом Оператора ГТС передали у власність МГУ. Водночас, держава передала новому оператору в управління газотранспортну систему терміном на 15 років. З 1 січня 2020 року компанія набула статусу ліцензованого оператора.

Ще у жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що МГУ свою функцію виконало і його можна розформувати.

У червні 2022 року наглядова рада МГУ схвалила об'єднання з Оператором ГТС, в якому йому зараз належить 100%.