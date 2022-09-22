Орбан закликав ЄС скасувати санкції проти Росії заради зниження цін на газ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив своїй правлячій партії "Фідес", що санкції проти Росії, запроваджені Євросоюзом, мають бути скасовані.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на проурядову газету Magyar Nemzet.



Речник уряду Золтан Ковач підтвердив цю інформацію.



Орбан, який різко критикує санкції ЄС щодо Москви через її вторгнення в Україну, зробив відповідну заяву під час закритої зустрічі членів своєї партії в середу, напередодні початку осіннього політичного сезону.



Magyar Nemzet процитував слова Орбана, не вказуючи джерела, що санкції ЄС підвищили ціни на газ та інфляцію, і якщо ці заходи будуть скасовані, ціни на газ негайно впадуть на 50%.



На сторінці у Facebook Орбан також опублікував пост з партійної зустрічі: "Брюссельські санкції підштовхнули Європу до енергетичної кризи".



У липні Орбан заявив, що ЄС "вистрілив собі в легені" непродуманими економічними санкціями проти Росії, які, якщо їх не скасувати, ризикують знищити європейську економіку.

При цьому високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що міністри закордонних справ Євросоюзу погодилися підготувати нові санкції проти Росії.