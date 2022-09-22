Ердоган скликає нараду через російську платіжну систему "Мир" та можливі санкцій Заходу, – Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скличе у п’ятницю нараду з питань економіки, на якій обговорюватимуться російська платіжна система "Мир" та можливі санкції Заходу.

Про це повіломляє Reuters із посиланням на два джерела, знайомі із ситуацією.

За їх словами, під час зустрічі також будуть розглянуті угоди з Росією, нещодавня волатильність на Стамбульській фондовій біржі та загальна економічна ситуація.

Раніше стало відомо, що прийом карток "Мир" призупинив один із найбільших турецьких банків Turkiye Is Bankasi (Isbank), а також турецький Denizbank – колишній дочірній банк "Сбєрбанку", проданий у 2019 році дубайській компанії Emirates NBD.

Як повідомлялося, минулого четверга OFAC оприлюднило роз'яснення, згідно з яким фінансові інститути з країн поза США, укладаючи угоди з російською Національною системою платіжних карток (НСПК), можуть бути залучені до обходу американських санкцій шляхом розширення території використання російської платіжної системи "Мир" за межами РФ.

У роз'ясненні також уточнювалося, що сама НСПК не перебуває у санкційному списку, проте одночасно з публікацією цього документа OFAC додало до списку блокуючих санкцій гендиректора НСПК Володимира Комлєва.

Перед цим про посилення тиску з боку США та ЄС на банківський сектор Туреччини через побоювання, що він може використовуватись російською владою для обходу санкцій, повідомила газета Financial Times.

За даними джерел FT, США зосередили свою увагу на турецьких банках, які співпрацюють із платіжною системою "Мир". Водночас ЄС готує делегацію, щоб висловити свої побоювання безпосередньо турецьким офіційним особам.