"Нафтогаз" зменшив видобуток газу на 2%, – Вітренко

НАК "Нафтогаз України" знизила видобуток газу з початку повномасштабної російської агресії на 2%, тоді як приватні газовидобувні компанії – на 11%.

Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив на круглому столі "Українські держпідприємства під час війни", передає Інтерфакс-Україна.

"На заході країни ми збільшуємо видобуток, на сході у нас падіння є, але воно незначне. Загалом у нас падіння до довоєнного часу приблизно на 2%. Це навіть краще, ніж у приватних компаній, у яких зазвичай все краще – у них падіння 11%, а у нас 2%, тобто набагато менше", – сказав Вітренко.

За словами голови "Нафтогазу", компанія продовжує реалізацію стратегічних проєктів у сфері газовидобутку, незважаючи на війну.

"Це стратегічні проекти і в газовидобутку, наприклад, горизонтальне буріння, освоєння нетрадиційних колекторів, що ми продовжуємо робити", – наголосив Вітренко.

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Як повідомлялося, у червні Вітренко зазначав, що з початку повномасштабної війни видобуток газу структурами "Нафтогазу" впав на 6,1%.

Однак у вересні він вказував, що "Нафтогаз України" планує отримати вже цього року додаткові обсяги видобутку газу на звільнених від окупантів територіях Харківської області.

"Укргазвидобування" у січні-червні 2022 року скоротило відпустку товарного газу на 1,5% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 6,31 млрд куб. м.