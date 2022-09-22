Поліція прийшла з обшуками у "Київзеленбуд"

Сьогодні, 22 вересня 2022 року у приміщенні КО "Київзеленбуд" співробітники Солом’янського управління ГУ Нацполіції в м. Києві проводять обшуки.

Як запевняють у "Київзеленбуді", комунальна організація надає сприяння правоохоронцям, повідомляє пресслужба КМДА.

Зокрема, слідчим надають необхідні запитувані наявні документи.

В КМДА додали, що обшуки стосуються розслідування діяльності підрядних організацій "Київзеленбуду", не уточнивши подробиць.

Як повідомлялося, у січні Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало заступника начальника управління капітальних вкладень комунального об’єднання "Київзеленбуд" під час отримання "відкату" на суму 1,7 млн грн, а також посередника, який забезпечував реалізацію злочинної схеми, він виявився ексспівробітником Бюро економічної безпеки.