Нацбанк витратив $15 мільярдів на підтримку курсу гривні з початку року

Національний банк України (НБУ) для підтримки стабільності курсу гривні витратив з початку року $15 мільярдів, ще $3 мільярди продав на ринку Мінфін.

Про це заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук заявив під час конференції інвестбанку J.P. Morgan у Лондоні, повідомляє пресслужба НБУ.

"Для утримання курсової стабільності НБУ змушений проводити масивні інтервенції з продажу валюти на ринку. Загалом з початку війни чистий продаж валюти Нацбанком вже наближається до $15 млрд, а разом із продажем на ринку валюти Мінфіном – до $18 млрд", – цитує п ресслужба Нацбанку Ніколайчука.

Він нагадав, що для мінімізації витрачання резервів НБУ адаптує свої валютні обмеження, підвищив на початку червня облікову ставку з 10% – до 25%, а наприкінці липня підвищив курс долара до гривні на 25%.

"Ці заходи разом із надходженням міжнародної допомоги (загалом із початку війни вже більше $19 млрд) дають змогу утримувати обсяг міжнародних резервів на відносно достатньому рівні ($25,4 млрд на кінець серпня)", – зазначається у повідомленні.

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Водночас Ніколайчук запевнив, що найближчими місяцями ситуація з платіжним балансом виглядає керованою.

Зокрема, дисбаланси знизилися після коригування обмінного курсу та запровадження нових валютних обмежень і наразі обсяги продажу валюти з боку НБУ суттєво нижчі порівняно з травнем-липнем.

Крім того, зерновий коридор через Чорне море розширює потенціал експорту зерна на 3 млн тонн щомісячно, що загалом у четвертому кварталі може забезпечити додаткові $2 млрд експортних надходжень.

Нацбанк також очікує подальшого надходження коштів від міжнародних партнерів. Зокрема, заплановано отримання 8 млрд євро від ЄС, а також високою є ймовірність отримання другого траншу за програмою швидкого фінансування від МВФ у розмірі $1,4 млрд і позитивного рішення Конгресу США щодо виділення додаткових $4,5 млрд ще цього року.

"Водночас ризики забезпечення надійного фінансування дефіциту платіжного балансу залишаються високими через потенційну ескалацію терористичних атак з боку Росії", – додав Ніколайчук.

Він також підкреслив, що безпрецедентна міжнародна допомога Україні була одним із визначальних факторів для збереження безперебійної роботи фінансової системи та фіскального сектору.