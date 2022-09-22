Українці в Польщі можуть обміняти свої водійські посвідчення за один день, – МВС

Українці, які перебувають у Варшаві, можуть звернутися до підрозділів Державної міграційної служби України за обміном водійського посвідчення й отримати таку послугу впродовж дня.

Про це заявив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик під час брифінгу, передає Укрінформ.

Рудик підкреслив, що йдеться саме про обмін посвідчення, а не його відновлення.

"Будь-який громадянин України може звернутися фізично, перебуваючи у Варшаві, до підрозділів Державної міграційної служби. Подає документи для можливості обміну посвідчення водія. Обміняти його можна, якщо змінилися анкетні дані, закінчився термін дії, якщо воно пошкоджено тощо. Фізично приймаються документи до розгляду саме у Варшаві. Надсилаються каналом електронної пошти саме до Києва. Тут ми перевіряємо можливість обміну посвідчення та підтверджуємо. Далі робота за нашими колегами у Варшаві. У день звернення наш водій отримає новеньке посвідчення водія. Наголошую – це відбувається протягом дня", – розповів Рудик.

Він зазначив, що час роботи відповідних установ відповідає часу роботи територіальних сервісних центрів МВС у Києві. Працюють територіальні сервісні центри з вівторка по п’ятницю з 09:00 до 18:00. У суботу працюють з 09:00 до 16:45.

Для обміну необхідно мати наступні документи: паспорт або ID-картка, ідентифікаційний код, старе посвідчення водія. Медичну довідку на час війни скасовано.

Рудик додав, що Головний сервісний центр МВС розширюватиме кордони разом із ДМС, додаватимуться й нові послуги, зокрема, відновлення втраченого посвідчення.

"Ми бачимо попит серед наших громадян у Варшаві, він динамічно зростає. Ми розширюватимемо нашу діяльність в інших країнах та містах разом із Державною міграційною службою. Механізм співпраці налагоджений, він простий та прозорий. Інформація, яку надають громадяни, каналами захищеного зв’язку потрапляє до України для прийняття відповідного рішення", – розповів він.