Латвія не видаватиме робочі візи та обмежить продовження посвідок на проживання для росіян

Сейм Латвії в остаточному читанні затвердив поправки до імміграційного закону, що посилюють умови продовження посвідок на проживання для громадян РФ та Білорусі, а також вводять фактичну заборону на видачу віз громадянам РФ у зв’язку з роботою в Латвії або перебуванням у Латвії при віддаленій роботі

Про це повідомляє Delfi, передає Європейська правда.

Крім того, ухвалені зміни вимагають від громадяни Росії, які раніше були громадянами або негромадянами Латвії, а зараз живуть у Латвії на підставі постійної посвідки на проживання, підтвердити володіння державною мовою.

Парламент ухвалив закон у остаточному читанні наступного дня після того, як президент Росії оголосив у країні часткову військову мобілізацію.

В умовах, коли очікується, що деякі громадяни Росії, які підлягають військовому призову, можуть тікати з країни, Латвія не тільки посилила правила продовження тимчасової посвідки на проживання росіянами, а й фактично виключила можливість отримання росіянами довгострокових віз у зв'язку з працевлаштуванням у Латвії чи іншій країні-учасниці Організації економічного співробітництва та розвитку.

Одночасно до закону внесено норму, яка передбачає, у яких випадках, не передбачених законодавством, посвідка на проживання строком до п'яти років може бути видана громадянам Росії та Білорусі. Розпоряджатися про видачу такої посвідки може міністр внутрішніх справ, якщо це відповідає інтересам Латвії, міжнародним правовим нормам або пов'язано з гуманітарними міркуваннями.

Раніше повідомлялося, що з міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз тим громадянам РФ, які ухиляються від мобілізації.

Нагадаємо, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до країн Балтії та Польщі росіян з шенгенськими візами.

Як повідомлялося, із 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.