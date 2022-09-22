Британія домовляється про імпорт скрапленого газу із США на наступні 20 років, – Bloomberg

Цільова група британського уряду шукає в США експортерів скрапленого природного газу (СПГ) для укладення 20-річних контрактів на постачання палива до Великобританії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланнями на інформовані джерела, передає enkorr.

Як зазначає агентство, Британія "намагається зафіксувати довгострокові ставки СПГ американськими виробниками напередодні зимової енергетичної кризи, яка погіршує економіку країни".

Bloomberg пише, що на відміну від таких країн, як Німеччина, Великобританія не залежить від російського газу. Проте її спроби забезпечити себе американським СПГ здійснюються в умовах, коли інші європейські країни також прагнуть зробити запаси газу напередодні найхолодніших місяців і диверсифікувати свої джерела постачання пального в довготривалій перспективі. У зв'язку з цим Британія "не застрахована від зовнішнього загальноєвропейського дефіциту постачань".

"Очевидно, що уряд Трасс (прем’єр-міністр Британії Ліз Трасс, – ред.) займається цим питанням на найвищому офіційному рівні, щоб забезпечити довгострокові постачання за доступними цінами, як і німці", – цитує Bloomberg президента американського LNG Allies Фреда Хатчісона.

Він підкреслив: "Іншим європейським країнам краще діяти досить швидко. Те, що залишилося в Сполучених Штатах, майже розпродано".

Раніше повідомлялося, що Велика Британія почала імпортувати скраплений природний газ із Австралії на тлі енергетичної кризи в Європі.