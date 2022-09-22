Норвегія призупинила дію угоди про спрощений візовий режим із Росією

Норвегія з 22 вересня офіційно призупинила угоду про спрощення візового режиму з Росією.

Про це повідомляє Barents Observer.

"Угода про спрощення візового режиму Норвегії з Росією тимчасово призупинена з 22 вересня 2022 року", – йдеться в повідомленні Управління імміграції країни (UDI).

У 2007 році було підписано спеціальну угоду, спрямовану на полегшення подорожей громадян двох країн. Цю угоду дуже схвально зустріли жителі північних регіонів Росії, де багато хто скористався можливістю подати заяву на багаторазову візу до Норвегії, що діє до п'яти років.

Норвегія та Росія мають спільний сухопутний кордон протяжністю 198 кілометрів, і жителі Кольського півострова часто стікаються через кордон за покупками.

Повідомляється, що візовий збір зросте з 35 євро до 80 євро для всіх заявників. Термін розгляду збільшено з 10 до 15 днів, а в окремі періоди для окремих випадків – до 45 днів. Заявники також повинні підготуватися до того, щоб принести більше документів до консульства чи візових центрів. Як це було до запровадження спрощених заяв у 2007 році.

Усі інші країни Шенгенської угоди, які мають прямі сухопутні кордони з Росією, вже ускладнили росіянам отримання шенгенських віз. Це включає Фінляндію, країни Балтії та Польщу.

Норвегія не є членом Європейського Союзу, але є членом Шенгенської угоди.

Нагадаємо, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до країн Балтії та Польщі росіян з шенгенськими візами.

Як повідомлялося, із 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.