Туреччина хоче збільшити імпорт газу із США, – Ердоган

Туреччина прагне збільшити закупівлю газу із США, щоб, у тому числі, постачати його й до сусідніх країн на тлі енергетичної кризи в Європі.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на Bloomberg.

"У майбутній період і на сприятливіших умовах ми хотіли би збільшити обсяги газу, який ми купуємо в США", – сказав Ердоган.

"Ми також готові до співпраці з іншими країнами регіону у сфері постачання скрапленого природного газу зі США", – додав він.

У першому кварталі 2022 року США стали найбільшим постачальником СПГ до Туреччини. Щорічно Туреччина імпортує близько 60 млрд кубометрів природного газу.

Раніше повідомлялося, що Туреччина цьогоріч почала купувати вдвічі більше нафти в Росії.

У середині вересня президент РФ Путін заявив, що домовленість про оплату до 25% поставок російського газу до Туреччини російськими рублями має запрацювати найближчим часом.