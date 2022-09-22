Таїланд скасує всі коронавірусні обмеження на в’їзд з 1 жовтня

Таїланд з 1 жовтня при в’їзді не вимагатиме з іноземних мандрівників ПЛР-тести чи сертифікати вакцинації.

Про це повідомляє газета The Bangkok Post із посиланням на МОЗ країни, передає Інтерфакс-Україна.

"Під час в'їзду до Таїланду пасажирам з 1 жовтня не потрібно буде пред'являти сертифікати про вакцинацію або результати тестів на COVID-19, а інфікованим людям із легкими симптомами або без них не буде потрібна ізоляція", – пише видання.

Як зазначає газета, влада Таїланду переглянула ступінь небезпеки коронавірусу для населення й до вересня наступного року перевела інфекцію з розряду небезпечних до розряду тих, які перебувають під наглядом.

Заражені коронавірусом у легкій формі або без симптомів хоч і не будуть ізольовані, але їм необхідно суворо дотримуватись заходів санітарної безпеки, зокрема не знімати маску й триматися подалі від людей похилого віку.

За даними тайського департаменту контролю за захворюваннями, після суворого дотримання антикоронавірусних заходів особам з COVID-19 також більше не потрібно буде складати тест на антиген.