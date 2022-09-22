Повернення акцизів на пальне: Оптові ціни на бензин та дизпаливо почали зростати

Оптовий ринок моторних палив відреагував підвищенням цін на ухвалене напередодні Верховною Радою рішення про повернення акцизів: за день ціни на бензин марки А-95 виросли на 2,5 грн за літр – до 40,25 грн/л, а на дизельне пальне – на 1 гривню, до 45 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Оптові партії бензинів у четвер, 22 вересня, пропонувалися у межах цінового діапазону 38-43 грн, що на 2-3 грн за літр вище від цінників на А-95 днем раніше.

Дизельне пальне пропонували за цінами у межах 42-48 грн/л, зростання ціни на літрі за день склало 1-2 грн/л.

"Учора депутати схвалили акцизний законопроєкт, на що ринок відреагував прогнозовано – підняттям цін", – пояснив співрозмовник видання на ринку, уточнивши, що деякі оператори почали змінювати прайси ще вчора ввечері.

"Побачимо, як далі буде рухатися ціна, ринок пального зараз профіцитний, попит залишається низьким плюс до всього знижуються котирування у Європі", – зазначив ще один із трейдерів.

Зокрема, за дві декади вересня ціни на дизельне пальне у Середземномор'ї й портах Північної Європи знизились у середньому на 10% або $110 за тонну – до $993/т.

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Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкти про часткове повернення акцизів на бензин, дизпаливо та скраплений газ, а також спрямування отриманих від них коштів на ремонт та утримання доріг.

Законом акциз на автогаз пропонується встановити на рівні 52 євро за 1000 літрів, а на бензин та дизпаливо – на рівні 100 євро за 1000 літрів. Наразі акцизи на паливо встановлені на рівні 0 євро за 1000 літрів. Водночас ПДВ на всі види палива залишається на рівні 7%.

Також законом передбачена пільга для Міноборони – на період воєнного та надзвичайного стану (але не пізніше 1 липня 2023 року) на пальне для потреб Збройних Сил акциз залишиться на рівні 0 євро за 1000 літрів.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 березня ухвалила закон №7137-д, яким передбачила нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ, а також зменшення ПДВ з 20% до 7%.