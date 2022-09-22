Латвія заборонить складати іспити на водійські права російською мовою

Дирекція безпеки дорожнього руху Латвії з 1 жовтня заборонить складати іспит з водіння автомобілем російською мовою.

Про це повідомляє Delfi, передає Європейська правда.

Як повідомляється, з 1 жовтня всі іспити з водіння для підданих Латвії (громадян та негромадян) проходитимуть лише державною мовою.

У відділі кваліфікації CSDD порталу підтвердили, що з 1 жовтня іспит з водіння дійсно не можна буде скласти російською – тільки державною мовою Латвії чи англійською.

Щоб здавати англійською, потрібно буде заздалегідь попередити CSDD, оскільки треба буде підібрати інструктора, який володіє англійською мовою.

У CSDD також пояснили, що російська мова – не державна мова, і співробітники CSDD ніколи не були зобов'язані використовувати її під час іспиту – CSDD просто йшла назустріч. Наразі, з огляду на події у світі, було ухвалено таке рішення.