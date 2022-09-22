Велика Британія скасувала мораторій на видобуток сланцевого газу

Уряд Великобританії скасував мораторій на видобуток сланцевого газу й підтвердив намір видати нові ліцензії на видобуток нафти й газу.

Про це йдеться в заяві британського уряду, передає enkorr.

"Сьогодні уряд офіційно скасовує паузу у видобутку сланцевого газу й розглядатиме майбутні заявки на отримання дозволу на проведення гідророзриву пласта з урахуванням внутрішньої та глобальної потреби в газі", – сказано в документі.

Окрім ліцензій, видача яких очікується на початку жовтня, розробники нових родовищ повинні будуть отримати дозвіл місцевої влади й регулюючих органів на видобуток нафти або газу на певній ліцензійній ділянці.

Зазначається, що рішення скасувати заборону було ухвалено для посилення енергетичної безпеки Британії та зменшення залежності від імпорту енергії з інших країн.

Крім того, розробка нових родовищ дасть змогу зібрати більше інформації про ресурси сланцевого газу у Великій Британії і вдосконалити метод його видобутку для підвищення безпеки процесу.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс заявляла про намір скасувати заборону на видобуток газу в країні методом гідророзриву пласта і видати понад 100 ліцензій на видобуток газу й нафти у Північному морі для подолання енергетичної кризи у країні.