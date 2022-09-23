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Іспанія оштрафувала Glovo на 79 мільйонів євро через порушення трудового законодавства

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Іспанія оштрафувала Glovo на 79 мільйонів євро через порушення трудового законодавства
Міністерство праці Іспанії оголосило про накладання штрафу в розмірі 79 млн євро на службу доставки Glovo, що базується в Барселоні, через порушення трудового законодавства.

Про це повідомляє EFE, передає Європейська правда

Як повідомила міністерка з питань праці Йоланда Діас, під час інспекції було виявлено, що Glovo порушив трудове законодавство стосовно офіційного працевлаштування понад 10,6 тис. працівників, а також перешкоджав перевірці інспекторату з питань праці.

Як уточнює RTVE, йдеться про "закон про водіїв", ухвалений у серпні 2021 року, який зобов’язує цифрові платформи доставки зокрема брати кур’єрів на постійне працевлаштування. Перед тим вони працювали як фрилансери.

Компанія Glovo була заснована в Барселоні у 2015 році. Це служба доставки на замовлення через мобільний додаток. Найчастіше нею користуються для доставки їжі та продуктів.

Раніше повідомлялося, що в перший день роботи McDonald’s у Києві, 20 вересня, кількість замовлень через Glovo зросла на 442%.

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