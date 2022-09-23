Готовність до опалювального сезону становить 88%, – Мінрегіон

Стан готовності до опалювального сезону в Україні становить 88%.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов під час засідання Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/2023 років.

"Залишився місяць до початку опалювального сезону. Ретельна підготовка до опалювального сезону в Україні тривала все літо та продовжується зараз. Наразі стан готовності вже 88%. Закликаю всіх поставитися сумлінно до цієї роботи та до 6 жовтня 2022 року завершити підготовку на 100%," – сказав Чернишов.

Він зазначив, що станом на 22 вересня внаслідок збройної агресії Росії на території України загалом уражено 349 об’єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання.