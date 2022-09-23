Гендиректор МАГАТЕ пообіцяв збільшити кількість представників на Запорізькій АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пообіцяв збільшити кількість представників агентства на Запорізькій атомній електростанції.

Про це заявив журналістам у Нью-Йорку прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

За словами прем’єра, він мав "плідну зустріч щодо ядерної безпеки" за участю президента Франції Еммануеля Макрона, міністрів закордонних справ Німеччини та Великої Британії, високого представника ЄС Жозепа Борреля та гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Ми обговорили подальші кроки щодо безпеки на ЗАЕС та її демілітаризації. Ми чекаємо наступних дій від МАГАТЕ, підтримки з боку міжнародних партнерів, аби ми всі могли видихнути й більше не були об’єктами ядерного терору з боку РФ", – сказав він.

Шмигаль наголосив, що західні партнери вражені також обстрілами Росією Південноукраїнської АЕС.

Під час зустрічі Гроссі запевнив, що збільшить кількість представників МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, сказав Шмигаль, нагадавши, що зараз їх лише двоє, і "вони пильнують технічні параметри роботи станції, радіаційного рівня". Водночас Гроссі, за словами прем’єра, не уточнив, яку кількість фахівців додатково направить на АЕС.

Прем’єр-міністр розповів, що на зустрічі також обговорювалося питання демілітаризації – самої станції, міста Енергодара і 30-кілометрової зони навколо АЕС.

"Поки що РФ продовжує терор і як терорист не хоче відмовлятися від можливості тероризувати Україну і світ. Подивимося, чи спрацює міжнародний тиск на Росію, щоб усе-таки зняти цю небезпеку", – зауважив Шмигаль.

Як повідомлялося, минулого тижня Рада управляючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію, яка вимагає від Росії припинити окупацію Запорізької АЕС в Україні.