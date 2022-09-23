З одеських портів вийшло ще 11 суден з українською аграрною продукцією
Як повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, на їх борту завантажено 201 тис. тонн продовольства для країн Азії та Африки.
Із Одеського порту вийшов балкер Zeko Y, з порту Чорноморськ – Merry M, Lady Ayana, Mo Gan Shan, Tzarevich, Gudena, Nil Demir, Sea Dove, а з порту "Південний" – Fortuna, Gem Star, Mavka.
Загалом із моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 4,58 млн тонн агропродукції.
Усього з українських портів вийшли 203 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.
Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".