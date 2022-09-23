Країни Заходу заморозили до $500 мільярдів російських активів, – Шмигаль

Довгострокове відновлення України буде коштувати сотні мільярдів і його фінансування має відбутися за російські кошти. Країни Заходу уже заморозили $300-500 млрд російських активів.

Про це під час брифінгу у Нью-Йорку заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Заморожені російські активи складають від $300 до $500 млрд. Україна лобіює прийняття нової міжнародної угоди для конфіскації цих активів. Ми також обговорюємо питання зміни національних законодавств партнерів для такої конфіскації на користь України. Агресор має заплатити свою ціну, а його кошти стати основним ресурсом для нашої масштабної відбудови", – підкреслив він.

Також, за словами очільника уряду, під час зустрічей із лідерами країн-партнерів на полях ООН він отримав запевнення у беззаперечній підтримці України, попри останні провокаційні кроки Росії.

"Російська мобілізація та фейкові референдуми для нас нічого не змінюють. Ми будемо робити все, щоб звільнити свої території. Партнери готові нас підтримувати", – наголосив Шмигаль.

Також прем’єр відзначив, що Україна працює над продовженням зернової угоди, яка сприяє подоланню продовольчої кризи у світі, а також обговорює з усіма країнами важливість демілітаризація Запорізької АЕС, де російські війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли.

Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська раніше заявляв, що механізм, який дозволить спрямувати заморожені за кордоном активи РФ на компенсацію завданих Україні збитків, може бути розроблено до кінця року.