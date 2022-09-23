СБУ нейтралізувала групу хакерів, які зламали майже 30 мільйонів акаунтів громадян України та ЄС

Служба безпеки у Львові нейтралізувала хакерське угруповання, яке діяло в інтересах РФ та "зламало" майже 30 млн акаунтів громадян України та Євросоюзу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Зловмисники зламували активні облікові записи інтернет-користувачів з України та Євросоюзу, отримуючи доступ до персональних даних громадян. Цю конфіденційну інформацію вони продавали через анонімну платформу "Даркнет", а гроші отримували на заборонені в нашій державі електронні платіжні системи ЮMoney, Qiwi та WebMoney", – пояснили правоохоронці.

За попередніми даними, хакери продали орієнтовно 30 млн акаунтів і одержали "прибуток" на майже 14 млн грн.

Зазначається, що дані викуповували прокремлівські пропагандисти. Вони використовували одержані установчі дані українських та іноземних громадян для поширення фейкових "новин" з фронту та створення панічних настроїв. Головною метою таких маніпуляцій була масштабна дестабілізація в країнах, кажуть в СБУ.

Також спецслужби встановили, що зламані акаунти використовували нібито від імені пересічних людей для поширення дезінформації щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та ЄС.

Ддо складу угруповання входило декілька хакерів зі Львова. Спеціалізоване комп’ютерне обладнання вони встановили у своїх помешканнях. Зловмисники "проникали" до чужих акаунтів через шкідливе програмне забезпечення.

Наразі організатору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України – несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації.