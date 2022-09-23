Гендиректор МАГАТЕ представив ініціативу створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі представив ініціативу щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС на зустрічі з міністром енергетики Германом Галущенком та міністеркою енергетики США Дженніфер Гренголм у Піттсбурзі в США 22 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.



"Рафаель Гроссі поінформував про основні результати роботи місії МАГАТЕ та представив ініціативу щодо створення зони безпеки навколо станції", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони обговорили необхідність та шляхи якнайшвидшої деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС та її повернення під контроль легітимного оператора.



Зі свого боку міністр Галущенко підкреслив, що ситуація на ЗАЕС стає все більш загрозливою через постійні обстріли російських військ. Російські війська також вдаються до обстрілів території та інфраструктури навколо Південноукраїнської АЕС.

Як повідомлялося, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пообіцяв збільшити кількість представників агентства на Запорізькій атомній електростанції.