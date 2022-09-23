Toyota офіційно підтвердила закриття заводу і звільнення працівників у Росії (оновлено)

Японський автоконцерн Toyota припиняє виробництво в Росії, а завод компанії в Шушарах (Санкт-Петербург) буде законсервовано.

Про це йдеться у офіційному пресрелізі компанії, оприлюдненому на її сайті у п’ятницю ввечері.

В компанії нагадали, що виробництво автомобілів на заводі у Санкт-Петербурзі було призупинене ще 4 березня через перебої у постачанні ключових матеріалів і деталей.

"Протягом цього періоду ми повністю зберегли нашу робочу силу та забезпечили готовність нашого підприємства до відновлення виробництва, якщо дозволять обставини. Однак через шість місяців ми не змогли відновити звичайну діяльність і не бачимо жодних ознак того, що ми зможемо відновити роботу в майбутньому", – зазначається у повідомленні.

Toyota також підтвердила звільнення частини співробітників свого офісу у Москві.

"Ми також визначили, що наші операції в Москві потребують оптимізації та реструктуризації – з чіткою метою збереження ефективної організації для продовження підтримки роздрібної мережі для надання поточних послуг існуючим клієнтам Toyota і Lexus у Росії", – вказує компанія.

Раніше про закриття заводу Toyota повідомило російське видання "Коммерсант". За даними його джерел, тепер виробничий майданчик буде законсервований і згодом, можливо, проданий, проте випуск Toyota на ньому не відновиться.

Пізніше закриття заводу Toyota у Санкт-Петербурзі офіційно підтвердили у Мінпромторгу РФ.

На майданчику в Петербурзі випускалися моделі Camry та RAV4, які традиційно входили до топ бестселерів ринку. Потужності було розраховано на випуск 100 тис. автомобілів на рік. У 2021 завод наростив випуск на 20%, до 80,8 тис. машин, за той же період компанія реалізувала на російському ринку 117,3 тис. машин (з урахуванням Lexus). Підприємство також постачало машини до Казахстану, Білорусі та Вірменії.



Як наголошують співрозмовники видання, фактично для російських власників автомобілів Toyota і Lexus нічого не зміниться: компанія продовжить надавати післяпродажне обслуговування. Крім того, це рішення не торкається роботи дилерської мережі.

Як повідомлялося, у березні японський автоконцерн Toyota Motor Corp. ухвалив рішення тимчасово зупинити виробництво автомобілів у Росії через військову агресію РФ проти України.