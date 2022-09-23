У Євросоюзі стартують консультації щодо восьмого пакету санкцій проти РФ, – ЗМІ

Країни Європейського Союзу у п’ятницю розпочинають консультації щодо восьмого пакета санкцій проти РФ у відповідь на агресію проти України.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Перемовини про наступні санкції проти Росії між Єврокомісією і країнами-членами почнуться сьогодні і триватимуть протягом вихідних. Це не буде "найсильніший" пакет, але очікується включення нових осіб до санкційних списків, нові обмеження щодо продукції подвійного призначення, банків, технологій, гранична ціна на нафту тощо", – зазначив він.

Напередодні міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися підготувати нові санкції проти Росії. Як пояснив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, нові санкції проти Росії, серед іншого, передбачатимуть посилення контроль за експортом цивільних технологій з ЄС до Росії.

За даними агентства Reuters, вже наступного тижня Європейська комісія представить письмову пропозицію щодо запровадження нових санкцій проти Росії, лідери країн ЄС можуть її затвердили під час зустрічі в Празі 6-7 жовтня.

Водночас співрозмовники агентства у європейських дипломатичних колах зауважують, що опір посиленню санкцій проти Москви з боку деяких держав-членів може уповільнити цей процес.

Як повідомлялося, раніше канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив про відсутність сенсу в посиленні санкцій проти РФ, закликавши дочекатися результатів дії раніше запроваджених обмежень. Проти російських санкцій також виступає Угорщина.