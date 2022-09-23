Мінцифри відновить роботу центру "Дія.Бізнес" у Бучі

Міністерство цифрової трансформації з 29 вересня відновлює роботу центру підтримки підприємців "Дія.Бізнес" у Бучі.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що під час окупації Київщини 280 квадратних метрів центру у Бучі, як і весь житловий квартал, були захоплені військовими РФ та серйозно пошкоджені. Окупанти обстріляли стіни, вікна та навіть стільці установи.

"Мінцифра за підтримки компаній Visa й Caparol відновила Дія.Бізнес у Бучі та відкриє двері для теперішніх і майбутніх підприємців", – наголосили у міністерстві.

Як нагадали у відомстві, до 24 лютого центри "Дія.Бізнес" були просторами, в яких українці могли отримати безоплатні консультації, відвідати освітні події для підприємців, орендувати зали для подій, протестувати свій продукт у спеціальній pop-up-локації.

Після широкомасштабного вторгнення центри також стали ініціаторами відновлення бізнесу, допомагали з релокацією та експортною діяльністю.