Суд забрав у компанії Новинського акції "Харківобленерго"
Як повідомляє пресслужба Smart Holding, рішеня суду ухвалено за позовом менеджменту Харківобленерго", який звернувся до суду з вимогою визнання недійсним договору придбання акцій.
У холдингу зауважують, що перші дві інстанції відмовили в задоволенні зазначених вимог.
"Рішення ж Касаційного суду виглядає принаймні незрозумілим. Очікуючи повний текст рішення відповідного суду для уточнення подальших правових дій, Smart Holding заявляє про готовність відстоювати своє законне право бути акціонером АТ "Харківобленерго", – наголошується у повідомленні.
Як повідомлялося, група Smart Holding Вадима Новинського стала акціонером АТ "Харківобленерго" у лютому 2021 року, отримавши 29,8% акцій, що належали компанії Inter Growth Investments Limited (Кіпр). Ще 65% "Харківобленерго" належить державі.
Раніше 29,8% акцій "Харківобленерго" належали кіпрській Garensia Enterprises, яка пов'язана з групою "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина. Станом на кінець червня 2020 власником цього пакету акцій стала Inter Growth Investments Limited.
Нагадаємо, АМКУ наприкінці 2019 року надав дозвіл на концентрацію низки компаній, пов'язаних з бізнесменом Костянтином Григоришиним та одним з кінцевих бенефіціарів АТ "Сумське НВО" Володимиром Лук'яненком на виконання рішення Лондонського арбітражу, який зобов'язав Григоришина виплатити Лук'яненку та його партнеру Новинському $300 млн за підсумками розгляду справи про опціон на пакет акцій у "Сумському НВО". В периметр угоди, за даними АМКУ, увійшов міноритарний пакет акцій "Харківобленерго".
У 2017 році група "Енергетичний стандарт" українсько-російського бізнесмена Костянтина Григоришина остаточно програла Вадиму Новинському та Володимиру Лук'яненко арбітражну суперечку у Великій Британії на $305,8 млн у корпоративному конфлікті навколо ПАТ "Сумське НУО".
Із загальної суми $55,8 млн стосуються порушення акціонерної угоди (JVA) з боку Григоришина. Ці порушення полягають у виведенні коштів із "Сумського НУО" на користь компаній "Техноімпорт" та ТОВ "Енергетичний стандарт", підконтрольних Григоришину.
Решта суми ($250 млн) стосується "опційної угоди". Відповідно до рішення арбітражного суду цю суму Григоришин зобов'язаний заплатити Новинському, щоб виконати зобов'язання щодо пут-опціону.