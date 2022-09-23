Суд дозволив арешт колишніх міністрів Грищенка та Лавриновича

Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою колишньому міністру юстиції та міністру закордонних справ часів президентства Віктора Януковича.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, їх підозрюють у державній зраді за підготовку угоди про продовження строків перебування Чорноморського флоту РФ на території України, укладеної у квітні 2010 року (так звані "Харківські угоди").

"Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації, а також його збільшення на території АР Крим та м. Севастополя, замість виведення з України", – зазначається у повідомленні.

В Офісі генпрокурора уточнили, що наразі підозрювані переховуються від органів досудового розслідування за межами території України та оголошені у розшук. Вказане рішення суду надає можливість стороні обвинувачення ініціювати процедуру їх екстрадиції.

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Прізвища міністрів у повідомленні не уточнюються, однак у липні в ДБР повідомляли про оголошення у державний та міжнародний розшук двох колишніх міністрів часів Віктора Януковича – колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича та колишнього очільника МЗС Костянтина Грищенка.

За даними ДБР, Грищенко залишив Україну в січні цього року і вилетів до Парижа, а Лавринович виїхав з України у травні. Оскільки, за оперативною інформацією, фігуранти перебувають за кордоном, планується також звернення до Інтерполу для їх затримання.

Зазначимо, що у 2021 році про підозру у цій справі вже повідомлено самому Віктору Януковичу та тодішньому голові уряду Миколі Азарову.

Так звані "Харківські угоди" були підписані 21 квітня 2010 року. Відповідно до цих домовленостей, термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено до 2042 року. Низка українських та західних експертів зазначили, що ці події в подальшому сприяли анексії Криму.

До підписання угод також був причетний Руслан Демченко, який на той час працював у МЗС, а після обрання президентом Володимира Зеленського був призначений першим заступником секретаря СНБО. Зеленський звільнив його з цієї посади 25 липня 2022 року.