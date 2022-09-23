Експорт російського вугілля до Індії впаде вперше за чотири місяці, – Reuters

У вересні імпорт енергетичного вугілля до Індії з Росії, як очікується, впаде вперше за чотири місяці, що може призвести до зниження доходів Москви в той час, коли вона мобілізує більше військ для війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дві дослідні консалтингові компанії.



За даними індійської консалтингової компанії Coalmint, імпорт енергетичного вугілля з Росії у вересні знизиться на 30% порівняно з серпнем – до 1,4 млн тонн.



Водночас лондонська аналітична компанія DBX Commodities оцінює, що загальний обсяг імпорту енергетичного вугілля до Індії скоротиться приблизно до 13 млн тонн з 15 млн тонн у серпні.

Експорт енергоресурсів до Індії та Китаю був важливим джерелом доходу для Росії, яка постраждала від санкцій, але також допоміг подолати дефіцит поставок і зупинити зростання світових цін на паливо.



За даними джерел, вартість імпорту вугілля Індією з Росії з моменту вторгнення в Україну зросла приблизно до $2,4 млрд. Це в чотири рази більше порівняно з обсягами поставок за аналогічний період минулого року.



Трейдери та аналітики кажуть, що проблеми з логістикою призвели до зниження імпорту Індією з Росії у вересні.



Як повідомляє Coalmint, триваліший період очікування для суден, більша завантаженість трафіку в Балтійському регіоні через боротьбу Європи за постачання енергоресурсів, а також труднощі із забезпеченням страхування призвели до зниження індійського імпорту з Росії.



"Імпорт вугілля до Індії з Росії найближчими місяцями, ймовірно, буде в обмеженому діапазоні, а доступність суден, вірогідно, стане проблемою у зв'язку з початком зимового поповнення запасів різними країнами, починаючи з жовтня", – додали в Coalmint.