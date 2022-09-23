Апеляційний суд виправдав колишнього керівника ДПЗКУ у справі про розтрату на 88 мільйонів гривень

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 23 вересня підтвердила рішення першої інстанції, яким колишнього керівника ПАТ "Державна зернова корпорація України" та двох директорів інших товариств визнано невинуватими у розтраті коштів корпорації у сумі понад 88 млн гривень.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), прокурори оскаржать це рішення суду в касаційному порядку.

"Прокурор САП не погоджується з позицією суду та після ознайомлення з повним текстом рішення суду апеляційної інстанції оскаржить виправдувальний вирок у Верховному Суді", – зазначається у повідомленні.

САП не називає прізвища обвинуваченого, однак обставини справи вказують, що йдеться про колишнього в.о. керівника ДПЗКУ Валерія Томіленка, якого ВАКС виправдав у вересні минулого року.

За версією слідства, у 2015 році Томіленко підписав два договори щодо поставки кукурудзи з ПАТ "Рокитнянський комбінат хлібопродуктів" та ПАТ "Васильківхлібпродукт".

У подальшому очільник корпорації надав вказівку на перерахування коштів у сумі майже 50 млн гривень та 38,5 млн гривень, як передоплати на виконання вищезгаданих угод. Проте товар, який було заначено в договорах, був відсутній на підприємствах, а керівник корпорації взагалі не мав наміру виконувати зазначені угоди. Як наслідок, держава в особі зернової корпорації втратила понад 88 млн гривень, які після перерахування як передоплати, були використані третіми особами на задоволення власних потреб.

Як повідомлялося, 26 липня 2016 року Томіленка затримали, а 22 серпня його заарештували з можливістю внесення застави у 5 млн грн. Наступного дня за Томіленка внесли заставу, а на рахунки держпідприємства повернули 34 млн грн.

У вересні 2019 року Святошинський райсуд передав справу до ВАКС, який через два роки виправдав Томіленка та двох інших підозрюваних у цій справі.