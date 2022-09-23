"Укренерго" замовило реконструкцію ЛЕП для експорту електроенергії до Польщі за 240 мільйонів

НЕК "Укренерго" затвердило "Корпорацію виробничих та комерційних підприємств "Союз" (Одеса) переможцем тендеру на реконструкцію лінії електропередач 750 кВ Хмельницька АЕС (ХАЕС) – Жешув з переведенням на напругу 400 кВ, яка дозволить Україні наростити експорт електроенергії до Польщі.

За даними у системі електронних закупівель Prozorro, "Союз" виграв аукціон з пропозицією 238,62 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином переможець аукціону випередив решту конкурентів: ТОВ "Чорноморенергоспецмонтаж" з пропозицією 240,36 млн грн, ТОВ "ЕДС-Інжиніринг" (263,6 млн грн) та представництво "Аліт Констракшн Груп" (263,63 млн грн).

Стартова очікувана вартість виконання робіт становила 263,8 млн грн. Роботи з реконструкції мають бути виконані до 30 грудня 2022 року.

За даними реєстру юридичних осіб, ТОВ "Корпорація виробничих та комерційних підприємств "Союз" належить Альоні Приходько, а керує нею Ігор Приходько. За даними ЗМІ, це - подружжя. До 2017 року Ігор Приходько разом із люксембурзькою компанією Soyuz Holding S.A. володів російським АТ "Енерго-будівельна корпорація "Союз", яке наразі ліквідовано.

Прокуратура підозрювала цю компанію у завищенні вартості устаткування при виконанні робіт з технічного переоснащення ПС-750 кВ "Західноукраїнська" на замовлення "Укренерго" у 2018-2019 роках, писали Наші гроші.

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Як повідомлялося, поновлення роботи міждержавної ЛЕП ХАЕС-Жешув дозволить на 25-30% збільшити український експорт електроенергії. Лінія працюватиме у синхронному режимі, тобто доступ до неї матимуть усі учасники українського та європейського ринків. За оцінкою "Укренерго", запуск лінії потенційно дасть можливість Україні збільшити експорт електроенергії до Польщі до 1 ГВт.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних та міждержавних ліній електропередач, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни.

Детальніше про потенціал експорту української електроенергії читайте в матеріалі БізнесЦензор: Скільки Україна може заробити на експорті електроенергії в ЄС