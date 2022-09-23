Польща завершила будівництво трубопроводу для імпорту газу з Норвегії (оновлено)

Польська компанія Gaz-System завершила будівництво газопроводу Baltic Pipe, його офіційне відкриття має відбутися наступного вівторка, у церемонії візьмуть участь представники трьох країн: Норвегії, Данії та Польщі.

Про це повідомила представниця Gaz-System Івона Доміняк, інформує Польське радіо.

Вона уточнила, що газопровід Baltic Pipe вже заповнений газом.

"Усі елементи Baltic Pipe, які зреалізував Gaz-System заповнені газом. Підморський газопровід, Нєхоже-Плоти, Ґоленюв-Львувек та три газокомпресорні станції", – додала представниця компанії.

Роботи з будівництва газопроводу тривали два роки з моменту укладення договорів. Газопровід Baltic Pipe запрацює з 1 жовтня.

Як повідомила польська державна нафтогазова компанія PGNIG, вона має намір використовувати газопровід Baltic Pipe на 100% запланованої на поточний рік потужності.

"Тому поширення інформації про те, що газопровід Baltic Pipe буде порожнім, слід розцінювати як дезінформацію, метою якої є викликати тривогу та невпевненість у громадян", – наголошується у повідомленні на сайті компанії.

PGNiG також оголосила про підписання низки контрактів на постачання газу з норвезькою групою Equinor.

Домовленості передбачають постачання до 2,4 млрд куб. м газу на рік з норвезького шельфу в період з 1 січня 2023 року до 1 січня 2033 року, паливо постачатиметься газопроводом Baltic Pipe.

"В результаті компанія має обсяги газу для газопроводу Baltic Pipe на рівні, що гарантує, що разом з іншими джерелами (власний видобуток, постачання LNG та запаси у сховищах) вона зможе повністю забезпечити потреби своїх клієнтів у Польщі у майбутньому опалювальному сезоні", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Польща та країни Балтії та Польща готують план прискорення синхронізації енергосистем

Як повідомлялося, Baltic Pipe – це стратегічний проєкт, який має створити новий маршрут постачання природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі та до кінцевих споживачів у сусідніх країнах. Газопровід зможе постачати 10 млрд кубометрів природного газу щорічно в Польщу і 3 млрд кубометрів – з Польщі до Данії.

Газогін має бути готовий до транспортування перших обсягів газу 1 жовтня 2022 року.

Інвесторами проєкту є транспортні оператори: данська Energinet та польська Gaz-System.