Фонд гарантування вперше виставляє на аукціони право оренди нерухомості "Мегабанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на відкриті електронні аукціони права оренди нерухомого майна АТ "Мегабанк", що перебуває в ліквідації.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Перші аукціони відбудуться уже 27 вересня 2022 року в системі "Prozorro.Продажі". Потенційним орендарям пропонується чотири об’єкти нерухомості – колишні відділення банку;

право оренди нерухомого майна, а саме: нежитлове приміщення, загальною площею 114 кв. м, що знаходиться за адресою: Харківська область, місто Первомайський, мікрорайон 1/2, будинок 28, приміщення 2,3. Стартова ціна лоту (орендна плата за місяць) – 37,16 тис. грн.

раво оренди нерухомого майна, а саме: 8/100 частин нежитлової будівлі площею 111,4 кв. м, що знаходиться за адресою: Харківська область, місто Валки, площа Центральна, будинок 3. Стартова ціна лоту (орендна плата за місяць) – 36,43 тис. грн.

право оренди нерухомого майна, а саме: трикімнатна квартира загальною площею: 75,1 кв. м, житловою площею: 48,5 кв. м, за адресою: Черкаська область, місто Сміла, вулиця Незалежності, будинок 18, квартира 12. Стартова ціна лоту (орендна плата за місяць) – 28,91 тис. грн.

право оренди нерухомого майна, а саме: частина нежитлового приміщення, загальною площею 249,40 кв. м, розташоване за адресою: місто Житомир, вулиця Перемоги, будинок 54. Стартова ціна лоту (орендна плата за місяць) – 98,76 тис. грн.

Строк оренди кожного з об’єктів однаковий та складає 12 місяців.

Аукціони з передачі в оренду нерухомості пройдуть за голландською моделлю, з покроковим зниженням стартової ціни. Орендарем може стати кожен бажаючий, скориставшись одним із офіційних торгових майданчиків, авторизованих у системі "Prozorro.Продажі".

Кошти, отримані від управління активами, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банку.