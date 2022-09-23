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Пенсійний фонд нагадав про підвищення виплат для трьох категорій пенсіонерів

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Пенсійний фонд нагадав про підвищення виплат для трьох категорій пенсіонерів
З 1 жовтня буде зросте мінімальна пенсія за віком для громадян, які мають повний страховий стаж, а також почнеться виплата щомісячної доплати до пенсії громадянам віком понад 70 років.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Зокрема, з 1 жовтня у зв’язку із підвищенням мінімальної зросте мінімальний розмір пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли віку 65 років і більше та які мають страховий стаж чоловіки не менше 35 років, жінки – не менше 30 років. З 1 жовтня мінімальний розмір пенсії за віком у таких пенсіонерів становитиме 2 680 грн.

Крім того, з 1 жовтня отримувачам пенсії, яким виповнилося 70 років, буде встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 300 грн (в межах 10340,35 грн), до досягнення ними віку 75 років. Для них також встановлюється мінімальна пенсійна виплата на рівні 3000 грн за наявності повного страхового стажу або пропорційно набутому страховому стажу.

Також з 1 жовтня відбудеться збільшення мінімальних розмірів пенсій по інвалідності, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Зокрема, мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни в залежності від групи інвалідності та військового звання становитимуть від 4396 грн до 6532,50 грн. Для інших – в залежності від групи інвалідності та звання – від 4186 грн до 5986,50 грн. До мінімального розміру пенсії по інвалідності встановлюються надбавки, доплати і підвищення, передбачені законодавством.

Топ коментарі

  • Николай Колесник c8904e03
    Пенсионный фонд Украины -самая колаборантская организация Украины .Эти птенчики путина - пачкают грязью и безчестием державу ,потому что вместо соцобеспечения превратились в карательный орган держави .Это само лоно и очаг партии регионов .Наказывая простых граждан пенсией ниже прожиточного уровня -а это 70% -они показывают детям этих людей -так будет и с вами ,так же выжмут ваши жизни и и также вами подотрут зад .Теперь ясно как эта организация извращает идеологию защиты страны -убивают мотивацию защиты страны на корню .Уничтожен архив данных о трудовой деятельности людей -это одно из первых преступлений .Военкомы могут поучится у этих коллег и тоже уничтожить архив -говоря в лицо выжившему солдату -а ты докажи ,что воевал ! архив хранится только 3 года !Где шрамы от осколков и пуль !Наш пенсионный фонд -это пятая колонна путина гитлера .Именно из-за их скотского отношения к населению Украины ,русский гитлер ожидал ,что его будут встречать с цветами . Печально всё это .
  • Anatoly KANEVSKY 37912a48
    2100₴ - цього не вистачає навіть на харчі. Живу на борошні - печу сам хліб - та на крупах, що подорожчали в три-чотири рази. За електрику борг 4000 та привату винен вже сто тищ - напочатку то було шість тищ, які пішли на ліки в екстренному випадку великої крововтрати, але проценти швидко довели борг до астрономічних розмірів - мені вже байдуже чи сто там тищ, чи вже сто мільйонів - йдуть вони під три чорти! хі хі К
  • Great Deal
    Я інвалід першої групи вже 6 років. За цей час мені підвищили пенсію лише два рази, кожного разу лише компенсація за інфляцію. Думаю, що за весь цей термін моя пенсія знецінилась вже десь в два рази.
    Чи маю я дякувати своїй державі за таке піклування?
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