У Державному аграрному реєстрі зареєструвались понад 30 тисяч виробників

Кількість заявок за програмою бюджетної підтримки через Державний аграрний реєстр, яка фінансується коштами Європейського Союзу, за тиждень зросла у два рази.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики й продовольства.

Станом на сьогодні 13 278 аграріїв є учасниками програми:

за першим напрямом програми – субсидія на 1 га оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення подали заявки 10 944 виробників сільськогосподарської продукції

за другим, дотація за утримання корів – 2 334 аграріїв.

Кількість зареєстрованих користувачів у Державному аграрному реєстрі становить 31 тис., і ця цифра зростає.

Учасниками програми можуть бути лише ті виробники сільськогосподарської продукції, котрі пройшли реєстрацію у Державному аграрному реєстрі та відповідають її критеріям.

Кінцевий термін подання заявок на участь у програмі за обома напрямами – 15 листопада 2022 року.

Державний аграрний реєстр – це єдиний цифровий хаб для агровиробників України. Кожен, хто зареєстрований у системі, може подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів.