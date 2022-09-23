Експорт російського газу до Європи впав з початку року на 80%, – віцепрем’єрка Іспанії

Постачання газу з Росії в Європу впало більш ніж на 82% з початку року.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка екологічного переходу та демографічного виклику Іспанії Тереса Рібера в інтерв'ю на телеканалі RTVE, передає enkorr.

"Загалом за рік потік газу з Росії впав більш ніж на 82%. Фактично в січні 2021 року постачання з Росії становило близько 40% газу, що споживається в Європі. На цю мить цей показник не досягає 10%", – сказала вона.

Рібера пояснила, що насправді вже досить давно Європа готувалася до повного скорочення експорту газу з Росії, роблячи ставку на автономію й самозабезпечення регіону. У цьому контексті міністерка ще раз наголосила на тому, що Іспанія має достатні ресурси, щоб допомагати своїм найближчим сусідам, Франції й Італії, в умовах енергетичної кризи.

Так, 22 вересня уряд Іспанії заявив, що королівство підготувало технічну базу для збільшення постачань газу у Францію, а також збирається інвестувати в інфраструктуру для відправки більшої кількості скрапленого природного газу в Італію.

На цю мить Іспанія активно позиціонує себе як великий газовий хаб, здатний розв'язати європейську енергетичну кризу, викликану скороченням постачань російського газу.

Королівство вважається однією з країн Євросоюзу з найбільшим списком постачальників природного газу. Згідно з інформаційною платформою EpData, серед традиційних експортерів газу в королівство можна виділити Алжир, США, Францію, Росію, Екваторіальну Гвінею, Нігерію, Норвегію, Катар, Трінідад і Тобаго.

Раніше російський віцепрем'єр Алєксандр Новак заявляв, що експорт російського газу до Євросоюзу цього року впаде приблизно на 50 млрд кубометрів.

Нагадаємо, "Газпром" методично зменшує експорт газу до країн ЄС, знаходячи для цього різноманітні пояснення. Зокрема, напередодні "Газпром" зупинив постачання газу трубопроводом "Північний потік" нібито для проведення планово-попереджувальних робіт на газоперекачувальному агрегаті. Водночас компанія відмовляється забирати відремонтовані газові турбіни для цього газогону з Німеччини або збільшувати транзит через Україну.

За даними Reuters, російський президент Владімір Путін робить ставку на те, що рекордні ціни на енергоносії та можливий дефіцит газу цієї зими схилятиме Європу спонукати Україну до перемир’я у розв’язаній Росією війні на умовах Кремля.