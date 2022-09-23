Ціни на нафту впали до мінімуму з початку року

Ціни на нафту різко знижуються у п’ятницю ввечері, завершуючи падінням четвертий тиждень поспіль.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 17:40 опускалася до $85,98 за барель, що на $4,48 або на 4,95% нижче ціни закриття попередньої сесії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася на $4,74 або на 5,68% – до $78,75 за барель.

Ціна обох контрактів перебуває на мінімальних значеннях із кінця січня.

Ринок занепокоєний рецесією в глобальній економіці в результаті підйому процентних ставок центробанками по всьому світу. Останніми днями про підвищення ставок оголосили Федеральна резервна система, Банк Англії, і навіть центральні банки Швейцарії та Норвегії. Посилення монетарної політики, ймовірно, спричинить економічний спад і зниження попиту на енергоресурси.

"Нафта падає разом з іншими фінансовими ринками, оскільки трейдери побоюються масштабної рецесії. Геополітична напруженість у жахливих масштабах, інфляція на багаторічному максимумі і долар, що неухильно зростає, напевно призведуть до руйнування попиту на нафту", – вважає головний фінансовий директор Velandera Energy Partners.

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Як повідомлялося, за даними агентства Bloomberg, країни Євросоюзу активізували обговорення запровадження цін на російську нафту і розраховують досягти угоди в найближчі тижні.

Запровадження максимальної ціни на закупівлю нафти в Росії може увійти до нового пакету антиросійських санкцій.

Тим часом, країни ОПЕК можуть вдатися до подальшого зменшення видобутку нафти, якщо ринок продовжить падати, оскільки поточний рівень цін позначається на бюджетах членів картелю, заявив міністр нафти Нігерії Тіміпре Сільва в інтерв'ю Bloomberg у четвер.

"Наразі побоювання щодо перспектив попиту переважують занепокоєння щодо потенційного зменшення видобутку ОПЕК та зниження пропозиції на ринку внаслідок припинення імпорту російської нафти до Європи. Прогноз на найближчу перспективу залишається вкрай невизначеним", – зазначають експерти Fitch Solutions.