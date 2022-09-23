Мінекономіки не очікує підвищення цін на пальне через повернення акцизу

Міністерство економіки не очікує найближчим часом підвищення цін на пальне після того, як парламент частково повернув акциз.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

"На нашу думку, час для часткового повернення акцизів обрано вдало. Оскільки на українському паливному ринку позначилася тенденція до зниження ціни. Відповідно, ми розраховуємо, що паливні мережі зможуть включити податок до існуючої ціни без її збільшення. Збільшення цін на нафтопродукти в найближчій перспективі ми не очікуємо", – заявив Кудін.

За його словами, розмір акцизу складає 3,5-4 грн за літр. Але саме на стільки зараз мають впасти ціни на пальне в Україні. Зниження вартості палива – це загальносвітова тенденція, яка пов’язана з подешевшанням нафти.

"Ціна на нафту на світових ринках пішла вниз. Три місяці назад вона сягала $120 за барель, а зараз – на рівні $88 за барель. Це дуже значне зниження. Світова економіка отримала велику інфляцію здебільшого за рахунок зростання цін на енергоносії. Уряди провідних країн світу зацікавилися цим питанням і почали шукати шляхи, яким чином ціну знизити. В ринковій економіці є тільки один шлях для цього – це збільшити об'єм пропозиції. Відповідно на тлі заяв Саудівської Аравії про збільшення видобутку, світові ціни пішли вниз. Цей фактор і дає нам можливість отримати потенційне зниження собівартості виробництва пального. Є ще один фактор – це національна валюта, яка після оновлення фіксованого курсу на початку літа, залишається на нинішньому рівні. При збереженні фіксованого курсу ми не очікуємо цінових коливань", – зазначив перший заступник міністра економіки.

Також Кудін підкреслив, що дефіциту пального найближчим часом на роздрібному ринку не очікується.

"Ринок наразі повністю забезпечений пальним. Ми спостерігаємо навіть профіцит нафтопродуктів – оператори зуміли накопичити резерви й запаси, яких не вистачало в період дефіциту. Сьогодні відбулась повна диверсифікація поставок, і Україна – це перша країна в Європі, яка повністю відмовилась від російських нафтопродуктів", – підсумував Кудін.

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Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкти про часткове повернення акцизів на бензин, дизпаливо та скраплений газ, а також спрямування отриманих від них коштів на ремонт та утримання доріг.

Ухвалення цього законопроєкту дозволить використовувати кошти Дорожнього фонду на утримання мережі автомобільних доріг державного значення, а також проводити аварійно-відновні роботи на зруйнованих ділянках доріг та штучних спорудах.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 березня ухвалила закон №7137-д, яким передбачила нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ, а також зменшення ПДВ з 20% до 7%.