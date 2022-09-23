Зеленський призначив представника України при Міжнародному агентстві з відновлюваної енергії

Президент Володимир Зеленський призначив постійним представником України при Міжнародному агентстві з відновлюваних джерел енергії (IRENA) посла України в Об’єднаних Арабських Еміратах Дмитра Сеніка.

Відповідний указ №644/2022 від 23 вересня оприлюднено на сайті голови держави.

Згідно з документом, Сенік суміщатиме дві посади.

Зеленський призначив Дмитра Сеніка послом України в ОАЕ у травні 2022 року. До цього він обіймав посаду заступника міністра закордонних справ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації, у 2015-2020 роках був послом України у Сінгапурі.