ДСНС завершила тестування нової системи оповіщення про небезпеку через мобільні телефони

Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила тестування нової системи інформування населення про небезпеку через мобільні телефони Cell Broadcast.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, тестування пройшло успішно.

"Надалі ця система перейде в дослідну експлуатацію і буде використовуватись для надсилання реальних сигналів про загрози для українців", – зазначається у повідомленні.

У відомстві нагадали, що минулого року впровадження цієї системи оцінювалося у декілька мільйонів доларів і майже рік часу, але завдяки спільним зусиллям мобільних операторів, виробників мобільних телефонів та смартфонів, вендорів обладнання мобільного зв’язку, світових постачальників програмного забезпечення для смартфонів та іншим партнерам цей проєкт вдалося реалізувати безкоштовно.

Як повідомлялося, Державна служба надзвичайних ситуацій спільно з мобільними операторами з квітня почала розгортати систему оповіщення із використанням технології Cell broadcast. Останнім часом тестові сповіщення часто приходили на смартфони українців.