Google виділив 5000 стипендій на навчання для українців, які втратили роботу
Про це компанія повідомила у офіційному блозі, передає AIN.UA.
Зазначається, що Google співпрацює з Міністерством цифрової трансформації України та Спілкою українських підприємців, щоб запропонувати професійні сертифікати для 1 тис. малих і середніх підприємств. Це потрібно задля розширення можливостей їхнього бізнесу, а також створення нових можливостей для їхніх працівників.
Усього на реалізацію проекту виділили понад 3 млн євро грантового фінансування від Google.
Професійні сертифікати від Google створені для набуття практичних навичок, необхідних для роботи у галузях, які швидко розвиваються. Програма не вимагає попереднього досвіду та дозволяє учасникам навчатися у власному темпі онлайн у зручний час. Сертифікат можна отримати менш ніж за шість місяців, навчаючись до 10 годин на тиждень.
Після завершення програми учасники можуть додати свій сертифікат до резюме та профілю LinkedIn і таким чином отримати перевагу під час пошуку роботи. Навчання доступне онлайн на платформі Coursera та охоплює такі напрями:
- цифровий маркетинг і електронна комерція
- ІТ-підтримка
- аналітика даних
- керування проектами
- UX-дизайн