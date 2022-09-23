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Google виділив 5000 стипендій на навчання для українців, які втратили роботу

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Google виділив 5000 стипендій на навчання для українців, які втратили роботу
Компанія Google надає українцям, які втратили роботу або ризикують її втратити, до 5 тис. стипендій, які покривають доступ і повну підтримку до навчання на Coursera.

Про це компанія повідомила у офіційному блозі, передає AIN.UA.

Зазначається, що Google співпрацює з Міністерством цифрової трансформації України та Спілкою українських підприємців, щоб запропонувати професійні сертифікати для 1 тис. малих і середніх підприємств. Це потрібно задля розширення можливостей їхнього бізнесу, а також створення нових можливостей для їхніх працівників.

Усього на реалізацію проекту виділили понад 3 млн євро грантового фінансування від Google.

Професійні сертифікати від Google створені для набуття практичних навичок, необхідних для роботи у галузях, які швидко розвиваються. Програма не вимагає попереднього досвіду та дозволяє учасникам навчатися у власному темпі онлайн у зручний час. Сертифікат можна отримати менш ніж за шість місяців, навчаючись до 10 годин на тиждень.

Після завершення програми учасники можуть додати свій сертифікат до резюме та профілю LinkedIn і таким чином отримати перевагу під час пошуку роботи. Навчання доступне онлайн на платформі Coursera та охоплює такі напрями:

  • цифровий маркетинг і електронна комерція
  • ІТ-підтримка
  • аналітика даних
  • керування проектами
  • UX-дизайн

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