Україна й Польща створюють платформу для визначення пріоритетних напрямів співпраці

На рівні урядів України й Польщі буде створено Координаційну платформу, яка допоможе в онлайн-режимі визначати пріоритетні напрями співпраці та необхідні для цього фінансові інструменти, зокрема, додаткові фонди.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як зазначається, це допоможе підприємствам, а також міжурядовим організаціям більш ефективно залучати ресурси, в тому числі для відновлення України.

Рішення було ухвалено в межах восьмого засідання українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

"Сьогодні ми маємо унікальний шанс збудувати міцний альянс двох великих народів – українського та польського. Із перших днів широкомасштабного російського вторгнення ми пліч-о-пліч боремося на всіх фронтах: на мілітарному, економічному, гуманітарному. Ми довели світові, що здатні об’єднуватися", – прокоментувала віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук.

Вона додала, що координатори цієї платформи вже визначені й вона буде запущена якнайшвидше.