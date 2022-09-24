АРМА передало на оборону України понад 450 мільйонів

Із початку повномасштабної війни на зміцнення обороноздатності України Національне агентство з питань управління корупційними активами (АРМА) вже перерахувало 456 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що Головному управлінню розвідки Міноборони наразі направлено 304 млн грн, які належали одному з синів президента-втікача Віктора Януковича. При цьому понад 50 млн грн із цієї суми отримано саме завдяки розміщенню коштів на депозитних рахунках АРМА.

Також нещодавно після погодження Нацагентство придбало перший пакет військових облігацій на 152 млн грн. Ці кошти будуть безпосередньо спрямовані до держбюджету для використання в оборонних та інших цілях під час воєнного стану.

Крім того, Кабмін погодив придбання АРМА облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" ще на понад 300 млн грн.

Як повідомлялося, за час війни АРМА передали активи вартістю $1,5 млрд.