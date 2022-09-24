З одеських портів вийшло ще 8 суден з українською аграрною продукцією

У суботу, 24 вересня, з портів Одеси та Чорноморська у межах "зернової ініціативи" відправляться ще 8 суден.

Як повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, на їх борту завантажено 131,3 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Наразі шість суден вже вийшли з портів, об’єднавшись в караван, а ще два чекають на свою чергу.

Із початку роботи зернового коридору 211 суден вивезли 4,7 млн тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".