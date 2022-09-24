США пригрозили РФ "тяжкими санкціями" в разі анексії нових територій України
Із такою заявою під час брифінгу виступила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.
"Ми готові покласти на росію додаткові швидкі та важкі економічні наслідки – разом з нашими союзниками й партнерами – у відповідь на ці дії, якщо вони (росіяни, – ред.) підуть далі щодо анексії", – заявила представниця адміністрації Байдена.
Вона нагадала, що США й інші країни-члени G7 у п’ятницю виступили зі спільною заявою, що ніколи не визнають претензій РФ на суверенні території України, а також не визнаватимуть будь-яких результатів фейкових референдумів.
За її словами, президент Байден під час виступу в ООН цього тижня назвав ці псевдореферендуми зухвалим порушенням міжнародного права, а також нехтуванням принципів суверенітету й територіальної цілісності, які лежать в основі Статуту ООН.
"Ми продовжимо твердо стояти з народом України та забезпечувати їх "історичними" обсягами оборонної допомоги, щоби допомоги їм захищати свою територію, допомогти їм захищати свою свободу", – підкреслила речниця Білого дому.
Вона також прокоментувала ситуацію навколо кампанії мобілізації в Росії.
"Те, що ми бачимо в росії, особливо в плані протестів, а також, як росіяни тікають зі своєї країни, означає, що ця війна є непопулярною в народі", - зауважила Карін Жан-П’єр.
Вона також підкреслила, що нинішні дії Путіна слід розглядати як демонстрацію слабкості, а не сильної позиції його режиму, і це підтверджує реакція людей.