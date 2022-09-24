США пригрозили РФ "тяжкими санкціями" в разі анексії нових територій України

США разом з іншими країнами готові запровадити негайні кроки, які призведуть до тяжких наслідків для економіки РФ, якщо вона почне реалізацію сценарію анексії окупованих територій України, де зараз проводяться псевдореферендуми.

Із такою заявою під час брифінгу виступила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

"Ми готові покласти на росію додаткові швидкі та важкі економічні наслідки – разом з нашими союзниками й партнерами – у відповідь на ці дії, якщо вони (росіяни, – ред.) підуть далі щодо анексії", – заявила представниця адміністрації Байдена.

Вона нагадала, що США й інші країни-члени G7 у п’ятницю виступили зі спільною заявою, що ніколи не визнають претензій РФ на суверенні території України, а також не визнаватимуть будь-яких результатів фейкових референдумів.

За її словами, президент Байден під час виступу в ООН цього тижня назвав ці псевдореферендуми зухвалим порушенням міжнародного права, а також нехтуванням принципів суверенітету й територіальної цілісності, які лежать в основі Статуту ООН.

"Ми продовжимо твердо стояти з народом України та забезпечувати їх "історичними" обсягами оборонної допомоги, щоби допомоги їм захищати свою територію, допомогти їм захищати свою свободу", – підкреслила речниця Білого дому.

Вона також прокоментувала ситуацію навколо кампанії мобілізації в Росії.

"Те, що ми бачимо в росії, особливо в плані протестів, а також, як росіяни тікають зі своєї країни, означає, що ця війна є непопулярною в народі", - зауважила Карін Жан-П’єр.

Вона також підкреслила, що нинішні дії Путіна слід розглядати як демонстрацію слабкості, а не сильної позиції його режиму, і це підтверджує реакція людей.