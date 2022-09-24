"Укренерго" отримало 4,4 мільярда за експорт електроенергії до Євросоюзу

Загальна вартість доступу до міждержавних електромереж, проданого на аукціонах "Укренерго" з 30 червня по 25 вересня, вже склала понад 4,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, упродовж останнього тижня доступний обсяг перетинів до Словаччини та Румунії був проданий в повному обсязі. В аукціонах брали участь до 12 компаній.

Упродовж останнього тижня на суміжних європейських ринках ціни на електроенергію продовжують знижуватися. Так, на ринку "на добу наперед" (РДН) Румунії середня ціна базового навантаження з 19 по 24 вересня становила близько 366,4 євро/МВт-год, а в Словаччині – близько 359,5 євро/МВт-год, тоді як тижнем раніше вони складали 386,8 євро та 442,6 євро відповідно.

Водночас на українському РДН ціна базового навантаження зросла і у більшість днів становила 90-91 євро/Мвт-год.

Зазначається, що на тлі цього зниження середньозважена ціна доступу до міждержавного перетину знизилася до 6,4 тис грн/Мвт-год, в порівнянні з попереднім тижнем. Найвища гранична ціна за передачу 1 МВт склала 13 тис. грн в напрямку Україна-Словаччина (23 вересня в 20-й годині).