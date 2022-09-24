Угорщина не заборонятиме видачу туристичних віз росіянам, – МЗС

Угорщина не має наміру відмовлятися від видачі росіянам шенгенських віз, як це зробила низка інших держав-членів ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ, передає Укрінформ.

"Є зрозуміла методологія, як видавати візи туристам з країн, з якими немає угоди про полегшення візового режиму. Це складніша і трохи довша процедура, ніж коли така угода є. Але якщо її немає, це не означає, що ми не видаємо візи. Звичайно, ми продовжимо видавати візи відповідно до процедури", – сказав він.

Сійярто пояснив, що йдеться про шенгенські візи, зокрема багаторазові.

"Питання віз – це питання в межах шенгенських угод. Вхідні країни мають процедуру, як робити це. Рішення про те, що ми повинні припинити видачу шенгенських віз росіянам, не ухвалювалося", – зазначив глава МЗС Угорщини.

Читайте також: Мішель не проти відкрити кордони Євросоюзу для росіян, які тікають з країни

Нагадаємо, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до країн Балтії та Польщі росіян з шенгенськими візами.

Як повідомлялося, із 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.

Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою. Кількість нових віз для росіян має істотно скоротитися. Збір за оформлення візи тепер становить 80 євро замість 35 євро. Крім того, буде потрібно більше документів, збільшиться час оформлення та буде обмежено видачу багаторазових віз.