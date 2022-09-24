Українські хакери атакували російську платіжну систему "Мир"

Українські IT-активісти проводять DDoS-атаку на російську платіжну систему "Мир" та її оператора Національну систему платіжних карток (НСПК).

Про це повідомляє російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела у галузі.

Зазначається, що хактивісти, зокрема, генерують трафік на системи за допомогою браузерів або примітивних DDoS-інструментів для перебоїв у проходженні платежів та роботі терміналів.

Інформацію про початок атак підтвердили співрозмовники видання на російському ринку кібербезпеки. У банках також зазначили, що атаки не припиняються із самого початку російського вторгнення в Україну.

Днем раніше Українська ІТ-армія у Telegram анонсувала атаку на платіжну систему "Мир" та НСПК. "Наша мета зробити так, щоб і на Росії були перебої в проходженні платежів та в роботі терміналів", – наголосили айтівці.

"Сьогодні продовжуємо і додаємо eKassir. Вони займаються розробкою та обслуговуванням повного циклу платіжних операцій. Мета незмінна – перебої в проходженні платежів та в роботі терміналів", – наголосили в ІТ-армії уже 24 вересня.