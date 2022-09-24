"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд із Києва до Запоріжжя через Кривий Ріг

АТ "Укрзалізниця" призначає щоденний додатковий нічний швидкий поїзд 276/275 сполученням Київ – Запоріжжя через Кривий Ріг.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Важливо: зворотний рейс буде зручним для жителів Нікополя та Марганця, де евакуаційні потоки досі активні, адже посадка здійснюватиметься за світлої частини доби", – наголосили залізничники.

Зазначається, що перший рейс поїзда призначено на 28 вересня. Із Києва він відправлятиметься о 21:36. У Кривий Ріг прибуватиме о 07:12. У Запоріжжя – 11:55.

Зворотно поїзд курсуватиме з 29 вересня. Відправлятиметься із Запоріжжя о 14:35, Марганця – 16:16, Нікополя – 16:57, Кривого Рогу – 20:25. У Київ прибуватиме о 05:48.