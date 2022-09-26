Французька TotalEnergies вкладе $1,5 мільярда в газовий проєкт у Катарі

Французька компанія TotalEnergies підписала угоду про розширення видобутку скрапленого природного газу в Катарі.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає DW.

Як зазначається, TotalEnergies стане першим міжнародним партнером QatarEnergy у проєкті південної частини Північного родовища North Field South (NFS) у Перській затоці.

Згідно з угодою, TotalEnergies отримає 9,375% частки в проєкті NFS – із загальної частки 25%, доступної для міжнародних партнерів. Катарська національна компанія QatarEnergy володітиме рештою 75%.

За словами очільника TotalEnergies Патріка Пуянне, компанія інвестує в проєкт NFS $1,5 млрд. Про нових партнерів Qatar Energy оголосить пізніше, повідомила агенція QNA.

За словами міністра енергетики Катару Саад Шеріда Аль-Каабі, якого цитує агенція AFP, французький гігант допоможе фінансувати видобуток газу з North Field South і візьме на себе "посилену стратегічну" роль у газовій експансії Катару.

У червні TotalEnergies погодила угоду на $2 млрд щодо участі в проєкті North Field East, який допоможе Катару збільшити виробництво СПГ більш ніж на 60% до 2027 року. Скраплений природний газ із North Field, як очікується, почне надходити в 2026 році.

Катар є одним із провідних світових виробників СПГ, поряд зі США та Австралією. За оцінками державної компанії Qatar Energy, на North Field зосереджено близько 10% відомих світових запасів природного газу.

Раніше повідомлялося, що французька компанія TotalEnergies підписала остаточний договір про продаж російській групі "НоваТек" 49% акцій "Тернафтогазу", який розробляє Термокарстове газоконденсатне родовище.